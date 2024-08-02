Серийному поджигателю машин ВСУ вынесли приговор в Киеве

Украинец получил восемь лет за сожжение 10 машин ВСУ в Киеве

Суд Киева приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы за сожжение 10 машин украинских военных в лесополосе. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в своем Telegram-канале .

В ведомстве уточнили, что осужденный регулярно катался в лесном массиве на велосипеде, где военные оставляли автомобили с символикой своих формирований. Для поджога мужчина использовал самодельные устройства с таймером. С сентября 2022 года по август 2023 года он уничтожил 10 машин.

Еще три автомобиля осужденный поджечь не смог, но повредил припаркованные рядом транспортные средства.

В ведомстве подчеркнули, что киевлянин действовал по собственной инициативе, испытывая ненависть к военным. Сам он нигде не работал и жил с родителями, а все свое свободное время сидел в интернете.

Задержали пиромана во время очередной попытки положить бутылку с зажигательной смесью под колесо автомобиля. В ходе обыска у него нашли еще один коктейль Молотова, который он использовать не успел.

Украинские военные и сотрудники военных комиссариатов в последнее время столкнулись с массовыми поджогами своих машин. В минувший вторник, 30 июля, стало известно об уничтожении эвакуационного автомобиля медицинской службы третьей отдельной штурмовой бригады, который привезли в Киев на ремонт.