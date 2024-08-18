Украинцы ринулись обменивать гривны

Жители Украины побежали обменивать гривны после рекордного падения курса

Фото: РИА «Новости»

Жители Украины стали активно обменивать нацвалюту в связи с рекордным падением ее курса. Объем вкладов уже упал до 747,8 миллиарда гривен (на 1,2%), сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Нацбанка Украины.

При этом произошел рост долларовых депозитов до 9,5 миллиарда долларов (на 1,4%). Экономист Андрей Лобода связал подобные показатели с решением НБУ перейти от фиксированного курса к управляемому гибкому.

Такая мера спровоцировала ослабление гривны с 36,6 до 41,5 за доллар уже в середине августа. Не исключено, что влияние оказало снижение ключевой ставки до 13% в начале лета.

Также Лобода отметил, что сильно усилились риски перехода падения гривны в девальвацию. По предварительным прогнозам, к зиме курс может достичь 45-50 гривен за доллар.

Ранее сообщалось, что государственный долг Украины вырос почти на 74 миллиарда долларов. За первое полугодие он составил 152,2 миллиарда долларов.

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