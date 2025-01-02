Украинцы пытались сбежать в Румынию на телеге с кучей мусора, но попались

В Закарпатье поймали украинцев, пытавшихся сбежать в Румынию на телеге

Украинцы призывного возраста пытались пересечь границу с Румынией, спрятавшись от пограничников в куче мусора. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Помочь мужчинам, желающим избежать мобилизации, вызвались два жителя Закарпатья. За 4,5 тысячи долларов (примерно 500 тысяч рублей — прим. ред.) они обещали встретить их на вокзале, предоставить место для ночлега и вывезти в приграничную зону.

Украинцев спрятали в телеге, груженной мусором, но на блокпосту сотрудники пограничной службы обнаружили злоумышленников и задержали их.

Ранее украинского блогера Назарчика, который критиковал политику президента страны Владимира Зеленского, похитили и избили силовики. Мужчину поместили в пункт временного размещения на полигоне в Ровенской области. Оттуда пострадавшему удалось сбежать.