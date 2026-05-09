Украинцы принесли цветы к мемориалам Славы в День Победы

Огромное количество букетов принесли жители Киева и Харькова к мемориалам Славы погибших советских воинов в Великой Отечественной войне в субботу, 9 мая. Как сообщило агентство УНИАН , городские власти выставили вокруг памятников кордоны силовиков, чтобы не допустить беспорядков.

Редакция опубликовала видео, как киевляне возлагают цветы и венки под наблюдением сотрудников полиции. Вокруг Вечного огня скопилось большое количество букетов. Среди тех, кто пришел почтить память погибших солдат, оказался пенсионер в военной форме.

В Харькове большое количество горожан пришло с букетами к мемориалу Славы погибшим советским воинам.

Украина перестала праздновать День Победы 9 мая с 2023 года. Приказ о переносе на 8-е число подписал лидер страны Владимир Зеленский. Этим же документом он переименовал праздник в День памяти и победы над нацизмом.

С поздравлением с Днем Победы к украинцам в субботу, 9 мая, обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что в республике помнят украинских героев, которые принимали участие в освобождении от фашистской оккупации.

Он призвал жителей соседней страны помнить свою историю и донести правду о совместной борьбе с нацизмом до своих потомков.