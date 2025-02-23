Украинцы начнут массово покидать страну после окончания СВО

Первая волна миграции начнется сразу после окончания боевых действий. Предположительно, в страну вернутся два миллиона человека, но примерно такое же количество мужчин едет за границу.

Вторая волна стартует в том случае, если Украина вступит в Европейский союз. От одного до двух миллионов жителей в скором времени покинут государство из-за лучших условий жизни в других странах ЕС. Количество мигрантов будет зависеть от того, насколько низкими останутся зарплаты на Украине.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявила о готовности Украины стать 52-м штатом Соединенных Штатов после Канады.