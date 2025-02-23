Украинцы начнут массово покидать страну после окончания СВО

После окончания специальной военной операции жители Украины начнут массово покидать страну. Об этом сообщило украинское издание Telegraf.
Первая волна миграции начнется сразу после окончания боевых действий. Предположительно, в страну вернутся два миллиона человека, но примерно такое же количество мужчин едет за границу.
Вторая волна стартует в том случае, если Украина вступит в Европейский союз. От одного до двух миллионов жителей в скором времени покинут государство из-за лучших условий жизни в других странах ЕС. Количество мигрантов будет зависеть от того, насколько низкими останутся зарплаты на Украине.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявила о готовности Украины стать 52-м штатом Соединенных Штатов после Канады.
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