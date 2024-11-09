Украинцы начали вывозить из страны дочерей из-за угрозы мобилизации женщин

Родители украинских школьников начали массово высылать детей за границу для продолжения образования и поступления в западные вузы. Украинские школы потеряли уже до 90% учеников и ситуация только ухудшается. Об этом в интервью агентству УНИАН заявил директор школы дистанционного обучения Unicorn School Владимир Страшко.

Он пояснил, что если раньше выезд на учебу за границу был больше характерен для мальчиков из-за угрозы попадания под мобилизацию, то теперь эта практика распространилась на девочек.

Страшко подчеркнул, что до объявления мобилизации основная доля уехавших приходилась на учеников 10−11 классов, но теперь украинские школы столкнулись с тем, что потеряли до 90% детей всех возрастов.

«Раньше эта история была более характерна для ребят, чтобы избежать мобилизации и уехать до 18 лет. Но сейчас сюда начали входить и девушки <…>. То есть даже родители школьниц начинают их вывозить», — заявил собеседник журналистов.

По словам Страшко, он наблюдает тренд на дальнейший отток, который сильно увеличился за последнее время. С учетом огромных потерь из-за массовой эмиграции после февраля 2022 года Украине грозит настоящая демографическая яма. Причем за границу уезжают даже из районов Западной Украины, так как не видят дальнейших перспектив в стране.

«Есть еще одна прослойка — сейчас об этом не принято говорить, но она существует. Когда родители видят угрозу о себе — имею в виду мужчин — они хотят каким-то образом пересечь границу. Ну и они, конечно, они забирают с собой семьи», — добавил он.

Как заявил Страшко, каждое действие властей приводит к тому, что все больше украинцев выбирает для будущего своих детей заграничное образование.

О массовом бегстве с Украины выпускников школ в начале октября заявил министр образования страны Оксен Лисовой. Он пояснил, что это прежде всего связано с постановкой на воинский учет, который наступает с 17 лет, а также отсутствием качественного образования. Лисовой призвал власти страны принять меры, чтобы остановить утечку молодых людей.