Украинцы начали передавать данные о ВСУ через чат-бот

Украинцы стали передавать данные о местоположении военных ВСУ через специальный чат-бот, который написали российские волонтеры для помощи насильно мобилизованным украинским военным. Об этом рассказал один из организаторов проекта в беседе с РИА «Новости» .

«Бот ведут волонтеры. Спустя некоторое время с начала функционирования бота жители Украины стали передавать нам информацию о расположении частей ВСУ», — сказал он.

По словам разработчика, полученные данные передают «тем, кому они должны попасть». Украинцы скидывают места дислокации военных, зданий ТЦК и других объектов.

Бот изначально создавали волонтеры для помощи жителям Украины, которых сотрудники военкоматов насильно заставили идти служить. Военным помогали сдаться в плен.

Ранее стало известно, что родственники украинских военных стали жаловаться российским силовикам на командиров ВСУ через чат-бот. Ежедневно с жалобами на командование обращаются около 100 человек.