Украинцев уличили в бегстве в Россию через страны Европы

Сальдо: украинцы бегут в Россию транзитом через Европу

Patrick Pleul
Фото: Patrick Pleul/Global Look Press

Многие украинцы бегут в Россию транзитом через европейские страны, так как напрямую их не выпускают. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Большинство тех, кто бежит от киевского режима к нам, делают это транзитом через Европу. В Россию простых украинцев режим [президента Украины Владимира] Зеленского не выпускает», — уточнил он.

Зеленский подписал закон о ликвидации медико-социальных комиссий на Украине с 1 января 2025 года. Их заменят экспертные комиссии, которые будут работать в крупных больницах. Состояние здоровья и ограничения станут оценивать по международным стандартам, при этом ни сам пациент, ни комиссия не будут знать, кто именно из медиков получил вопрос на рассмотрение.

В Великобритании рассказали, как США надули Украину, пообещав ей дать все, что потребуется для победы. На самом деле ни американцы, ни британцы не планировали исполнять данное обещание, отметило издание Ura.ru.

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