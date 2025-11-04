Украинцев призвали одеваться теплее для экономии электроэнергии

Жителей Украины призвали воздержаться от прогрева помещений до +22 и начать одеваться теплее. С такой просьбой обратился глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире украинского телеканала ICTV.

По его словам, потребители электроэнергии должны относиться к ресурсу экономнее, не доводя температуру до комфортной. Вместо этого Зайченко предложил надевать дополнительные свитера. Это сможет помочь энергосистеме справиться с существующими вызовами.

Также глава «Укрэнерго» обратился с просьбой не включать несколько мощных приборов одновременно, особенно в пиковые часы.

В конце октября в стране начались массовые аварийные отключения света. Украинцев предупредили о трудной зиме из-за перебоев с электричеством.