ТАСС: украинцев обязали вставать на колени перед траурными кортежами с солдатами

Украинские власти обязали граждан вставать на колени перед траурными кортежами с погибшими военнослужащими. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, ранее жители ряда регионов, в частности Сумской области, стали чаще игнорировать похоронные процессии и не прерывали свои дела во время «минуты молчания».

Как утверждается, за отказ соблюдать новые правила предусмотрены штрафы, а также обязательные публичные извинения в отделениях полиции.

Ранее в Тернополе водитель автомобиля Daewoo Lanos переехал двух сотрудников ТЦК после того, как они остановили его для проверки документов.