Украинцам посоветовали «куда-нибудь уехать перезимовать»

Украинцам нужно срочно искать убежище за пределами крупных городов, чтобы перезимовать. Об этом в эфире канала «Новини.LIVE» заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

«Ищите, где перезимовать. Если повезет, то запад Украины еще выдержит после обстрелов и будет с газом и светом. Но остальным нужно подумать, куда переехать», — подчеркнул он.

Попенко указал на риски полного прекращения подачи газа и электроэнергии во время предстоящего отопительного сезона. По его словам, угроза энергетического коллапса нависла над всеми регионами республики, кроме ее западной части.

Специалист обратил внимание на практически полное отсутствие необходимых запасов газа в подземных хранилищах, а также на критическое состояние энергетической инфраструктуры.

Ранее о возможных блэкаутах украинцев предупредила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она призвала сограждан готовиться к тяжелой зиме.