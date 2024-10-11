Названы способы реализации «плана победы» Зеленского
Подоляк перечислил четыре способа давления на Россию для организации переговоров
Украина разработала четыре способа давления на Россию для реализации «плана победы» лидера страны Владимира Зеленского. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, используя политическое, военное, экономическое и дипломатические принуждение, стране удастся склонить президента Владимира Путина к началу переговоров об окончательном прекращении конфликта.
«Уступить требованиям России просто означает продолжить войну в другой форме», — заявил Подоляк.
Он подчеркнул, что это является важной частью подготовленного Зеленским «плана победы», с которым тот сейчас знакомит западных политиков.
Украинский лидер в ходе своего визита в Париж объявил, что представит обновленный «план мира» на втором саммите, который пройдет в ноябре, не уточнив дату. Так он дезавуировал ранее сделанное заявление советника главы своего офиса Дарьи Заривной, которая объявила об отмене «мирного саммита».