Более 1,5 тысячи лет придется ждать компенсации за утраченное жилье украинцам, написала в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Шуляк. Так она высказалась о проекте бюджета Украины на 2025 год — документ предусматривает выделение четырех миллиардов гривен (около 9,5 миллиарда рублей) на программу восстановления разрушенных домов.
Шуляк призналась, что рассчитывала на гораздо большую сумму.
«При нынешнем финансировании в четыре миллиарда гривен в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет», — написала она.
По ее словам, с мая прошлого года жители Украины получили почти 16 миллиардов гривен (около 38 миллиардов рублей) в качестве компенсаций за утраченное жилье.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Запад прекратить финансировать ВСУ. По мнению главы словацкого правительства, это единственный способ прекратить конфликт.
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