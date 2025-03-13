Украинца вместо больницы увезли в ТЦК

В Тернополе на вызов к мужчине вместо со скорой помощи приехали военкомы и полицейские. Украинца насильно мобилизовали, сообщило издание «Страна.ua».
Местная жительница вызвала мужу скорую помощь, чтобы вколоть успокоительное. Вместе с врачами к их дому приехали сотрудники территориального центра комплектования и полиции. Мужчину увезли.
Мобилизация на Украине усилилась весной 2024 года. В интернете регулярно появляются видео насильственной отправки в армию, новости о поджогах машин Вооруженных сил Украины, сообщения об отправке повесток беременным женщинам и рейдах в общественных местах. Так, в центре Днепропетровска мужчина прокатил военкома на капоте электрокара Tesla, не желая ехать в ТЦК. Теперь хулигану грозит уголовная ответственность.
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