Украинца осудили за попытку отбить соседа от принудительной мобилизации

Суд Хмельницкого вынес приговор местному жителю, напавшему с газовым пистолетом на полицейских и сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкоматов на Украине) во время принудительной мобилизации соседа. Об этом со ссылкой на реестр судебных дел сообщил Telegram-канал «Политика страны».

В материалах говорится, что подсудимый напал на полицейских в июле 2024 года во дворе дома. Его возмутило, что силовики схватили его соседа и пытались принудительно отправить для мобилизации в ТЦК.

Когда подсудимый пытался остановить правоохранителей, они применили слезоточивый газ. В ответ он обстрелял силовиков из газового пистолета и убежал.

Суд приговорил мужчину к трем годам тюремного заключения. Но после заменил наказание на испытательный срок на полтора года. Судья учел инвалидность подсудимого, которая проявлялась в «легкой умственной отсталости», и решил, что в момент нападения он не в полной мере осознавал свои действия.

Во время новогодних каникул семь принудительно мобилизованных жителей Запорожья забаррикадировались в одной из комнат территориального центра комплектования. Мужчины заставили дверь двухъярусными кроватями в знак протеста. В результате сотрудники учреждения запустили в комнату газ, чтобы выкурить бунтовщиков.