Украинца обвинили в шпионаже в Херсонской области

Прокуратура обвинила украинца в шпионаже на территории Херсонщины

В Херсонской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал 33-летний житель Украины. Его заподозрили в шпионаже, сообщили на сайте региональной прокуратуры.

По данным следствия, с марта по август 2022 года мужчина добровольно собирал информацию о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил России. Обвиняемый через мессенджер передавал сведения представителям украинских спецслужб и воинских формирований.

«Переданная информация могла быть использована против Вооруженных сил Российской Федерации и иных лиц», — подчеркнули в прокуратуре.

Расследованием преступления занимались сотрудники УФСБ по Херсонской области. Уголовное дело направили в областной суд.

Накануне ФСБ завершила расследование уголовного дела о подготовке к теракту, шпионаже и незаконном хранении взрывчатки в отношении жителя Севастополя. Мужчину завербовали украинские спецслужбы.