Украинскую писательницу напугало удивительное свойство русского языка
Писательница Ницой сочла, что русский язык может превратить украинцев в русских
Русский язык способен сделать из украинца русского. Такое мнение в беседе с прессой сделала украинская писательница Лариса Ницой.
По ее мнению, русский язык оказывает «пагубное» влияние на национальную идентичность.
«Если ты начинаешь говорить по-русски, то перестаешь быть украинцем, а становишься русским», — пояснила она свою мысль.
Писательница полагает, что язык напрямую формирует мировоззрение человека. По ее мнению, именно речь определяет, как индивид воспринимает окружающий мир и текущий военный конфликт.
Это далеко не первое резкое высказывание Ницой на тему языка. Ранее она неоднократно попадала в скандалы из-за своей радикальной позиции, притом еще до начала конфликта.
В Киеве в 2020 году она швырнула мелочь в лицо кассиру, которая отказалась обслуживать ее на украинском языке, назвав это «борьбой за национальное достоинство».
После исторического гола Артема Довбика на Евро-2020 Ницой назвала его «московитом» за то, что на пресс-конференции он отвечал по-русски. Детская писательница призывала бить детей за русский язык и требовала русскоязычных украинцев «закрыть рты».