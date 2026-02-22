Писательница Ницой сочла, что русский язык может превратить украинцев в русских

Русский язык способен сделать из украинца русского. Такое мнение в беседе с прессой сделала украинская писательница Лариса Ницой.

По ее мнению, русский язык оказывает «пагубное» влияние на национальную идентичность.

«Если ты начинаешь говорить по-русски, то перестаешь быть украинцем, а становишься русским», — пояснила она свою мысль.

Писательница полагает, что язык напрямую формирует мировоззрение человека. По ее мнению, именно речь определяет, как индивид воспринимает окружающий мир и текущий военный конфликт.

Это далеко не первое резкое высказывание Ницой на тему языка. Ранее она неоднократно попадала в скандалы из-за своей радикальной позиции, притом еще до начала конфликта.

В Киеве в 2020 году она швырнула мелочь в лицо кассиру, которая отказалась обслуживать ее на украинском языке, назвав это «борьбой за национальное достоинство».

После исторического гола Артема Довбика на Евро-2020 Ницой назвала его «московитом» за то, что на пресс-конференции он отвечал по-русски. Детская писательница призывала бить детей за русский язык и требовала русскоязычных украинцев «закрыть рты».