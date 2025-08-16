«Чистить морды». Украинская писательница призвала бить детей за русский язык

Детей на Украине нужно бить за использование русского языка. С таким призывом на телевидении выступила украинская детская писательница Лариса Ницой, сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

«У нас таких детей много, мы их так воспитываем, чтобы чистили морды обмосковленным детям», — сказал она.

Писательница объяснила, что свое обращение адресовала не к самим детям, а к их родителям. По ее словам, на Украине «нашли еще один рычаг».

«Мы угрожаем, что их детей ждут проблемы от наших детей», — добавила Ницой.

Минобразования Украины ранее одобрило запрет на использование русского языка в школах, назвав его оружием и «предпосылкой для агрессии». Украинским школьникам запретили общаться по-русски на уроках и переменах.