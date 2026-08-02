Украинскую мобилизацию сравнили с торговлей людьми
Мирошник: Зеленский платит жизнями украинцев за кредит Евросоюза
Киевский режим для расчета за кредит Евросоюза в 90 миллиардов евро погнал на фронт принудительно мобилизованных украинцев. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Он подчеркнул, что это единственный ресурс, которым сейчас располагает украинский лидер Владимир Зеленский, который расплачивается за свою политику не своими детьми.
«Единственный ресурс, которым располагает режим Зеленского в конфликте, — это живой мобилизуемый контингент украинцев, все остальное им предоставляет для войны Запад», — заявил Мирошник.
Дипломат добавил, что все принудительно отправленные на фронт украинцы станут расплатой за европейский кредит в 90 миллиардов евро и обещания военной помощи, которые Зеленский получил на саммите НАТО в Анкаре.
В мае сумма предоставленных Украине кредитов за счет доходов от замороженных в странах G7 активов России достигла 45,5 миллиарда долларов. Максимальную сумму киевский режим получил в прошлом году, когда объем выделенных средств составил почти 38 миллиардов.