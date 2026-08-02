Киевский режим для расчета за кредит Евросоюза в 90 миллиардов евро погнал на фронт принудительно мобилизованных украинцев. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник .

Он подчеркнул, что это единственный ресурс, которым сейчас располагает украинский лидер Владимир Зеленский, который расплачивается за свою политику не своими детьми.

«Единственный ресурс, которым располагает режим Зеленского в конфликте, — это живой мобилизуемый контингент украинцев, все остальное им предоставляет для войны Запад», — заявил Мирошник.

Дипломат добавил, что все принудительно отправленные на фронт украинцы станут расплатой за европейский кредит в 90 миллиардов евро и обещания военной помощи, которые Зеленский получил на саммите НАТО в Анкаре.

В мае сумма предоставленных Украине кредитов за счет доходов от замороженных в странах G7 активов России достигла 45,5 миллиарда долларов. Максимальную сумму киевский режим получил в прошлом году, когда объем выделенных средств составил почти 38 миллиардов.