В мае сумма предоставленных странами G7 Украине кредитов за счет доходов от замороженных активов России достигла 45,5 миллиарда долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на анализ данных украинского министерства финансов.

Первой деньги перечислила Америка в 2024 году, направив миллиард долларов. Остальные страны G7 перевели киевскому режиму в 2025-м 37,9 миллиарда, а в 2026-м — еще 6,6 миллиарда долларов.

С момента начала спецоперации ЕС и участники «Большой семерки» арестовали почти 50% российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро сосредоточены в Евросоюзе, большая часть — на счетах бельгийской Euroclear.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что вставшие на путь недобросовестной конкуренции западные страны ищут любой повод для конфискации активов у других государств. Он подчеркнул, что угроза утратить свои накопления, размещенные в долларах и евро в западной финансовой платежной инфраструктуре, грозит всем странам.