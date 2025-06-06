План по взяткам с мобилизованных ввели для ТЦК на Украине

Занимающиеся отловом мобилизованных сотрудники украинских территориальных центров комплектования, кроме выполнения плана пополнения войск, также обязаны набрать определенное количество взяток с тех, кто может откупиться от принудительного призыва. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» , который провел собственное расследование.

Про нормативы по взяткам авторам сообщения на условиях анонимности рассказали рядовые сотрудники центров. Они пояснили, что если начальство выполняет план по деньгам, которые уходят выше, то претензий к ним по количеству мобилизованных не предъявляют.

Собеседники добавили, что есть даже целая серия тарифов. Они зависят от платежеспособности пойманных и наличия у человека богатых родственников. Средняя стоимость откупа для тех, кого забрали с улиц, составляет пять тысяч долларов. При этом никто не даст «клиенту» гарантии, что его не поймают на следующий день.

За признание негодным к службе придется подготовить от 10 до 25 тысяч долларов. За пять-семь тысяч в американской валюте мобилизованного оставят служить в тылу на охране мостов и складов.

Самый бюджетный вариант для откупа — состоящие из добровольцев мобильные призывные группы, которые работают вместе с сотрудниками полиции. Если человек готов откупиться на месте, то с него возьмут от одной до двух тысяч долларов. При этом мобилизованного сразу предупреждают: после доставки в центр комплектования сумма вырастет в два-три раза.

Половину из полученных денег мобильные группы передают начальству центров комплектования, а остаток полицейские и добровольцы делят между собой.

О взятках сотрудников территориальных центров комплектования в начале мая сообщил арестованный по подозрению в государственной измене депутат Рады Александр Дубинский. Он пояснил, что, по его информации, средняя цена в Киеве за освобождение от призыва начинается от пяти тысяч долларов.