Украинского депутата Артема Витко объявили в розыск в России

МВД РФ объявило в розыск депутата Верховной рады, а также бывшего командира батальона «Луганск-1» Артема Витко. Соответствующую карточку опубликовали на сайте ведомства.
«Витко Артем Леонидович, 31.01.1983 года рождения. Национальность — украинец», — следует из карточки в базе МВД. Политик разыскивается по неназванной статье Уголовного кодекса РФ. Бойцы батальона полиции особого назначения «Луганск-1» участвовали в захвате населенных пунктов на территории ЛНР, а также в обстреле пригородов Луганска. Ранее пресс-служба столичной прокуратуры сообщила о заочном осуждении организатора атаки на Российский центр науки и культуры в Киеве. Второй Западный окружной военный суд приговорил его к 14 годам колонии.
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