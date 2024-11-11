Украинского депутата Артема Витко объявили в розыск в России

«Витко Артем Леонидович, 31.01.1983 года рождения. Национальность — украинец», — следует из карточки в базе МВД.

Политик разыскивается по неназванной статье Уголовного кодекса РФ.

Бойцы батальона полиции особого назначения «Луганск-1» участвовали в захвате населенных пунктов на территории ЛНР, а также в обстреле пригородов Луганска.

Ранее пресс-служба столичной прокуратуры сообщила о заочном осуждении организатора атаки на Российский центр науки и культуры в Киеве. Второй Западный окружной военный суд приговорил его к 14 годам колонии.