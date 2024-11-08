Организатора атаки на Российский центр науки и культуры в Киеве осудили заочно

Лидер украинской националистической группировки «Черный комитет»* Богдан Тицкий заочно получил 14 лет колонии строгого режима за публичные призывы к терроризму и организацию нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве в феврале 2018 года. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, такой приговор вынес Второй Западный окружной военный суд.

По данным следствия, в конце февраля 2018 года Тицкий опубликовал в Сети призыв к нападению на Российский центр науки и культуры, который имел статус международной защиты. После националист самостоятельно организовал и руководил атакой на служебные помещения организации.

Сейчас Тицкий находится в международном розыске, поэтому рассмотрение дела прошло без него. Суд заочно приговорил обвиняемого к 14 годам колонии строгого режима, а также на три года лишил его права заниматься администрированием сайтов.

В середине октября Московский суд вынес заочный приговор украинской телеведущей Янине Соколовой за призывы к убийствам россиян. Журналистку обвинили в разжигании ненависти и вражды, а также унижении достоинства по национальному признаку. Соколовой заочно назначили восемь лет колонии.

*Запрещенная в России террористическая организация.