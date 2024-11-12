Украинского дальнобойщика убили в Германии во время спора о Путине и СВО

Bild: в ФРГ дальнобойщика с Украины убили в ходе спора о Путине и СВО

Водителя-дальнобойщика с Украины убили в Германии во время спора о российской спецоперации и президенте Владимире Путине. Об этом написала немецкая газета Bild .

По информации издания, четверо дальнобойщиков из разных стран распивали алкоголь на стоянке фур недалеко от деревни Оберрот. Между мужчинами разгорелся спор о российско-украинском конфликте.

Словесная перепалка переросла в потасовку, в результате которой один из дебоширов убил другого. Убитым оказался 34-летний украинец. Полиция задержала остальных участников драки, среди них оказался гражданин Узбекистана.

Украинцам придется ждать компенсации за жилье более 1,5 тысячи лет, подсчитали в Верховной раде. Проект бюджета Украины на 2025 год предусматривает выделение четырех миллиардов гривен (около 9,5 миллиарда рублей) на программу восстановления разрушенных домов.