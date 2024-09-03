Покушавшегося на Гордона депутата задержали на Украине

СБУ задержала экс-депутата Рады, готовившего покушение на Дмитрия Гордона

Фото: РИА «Новости»

На Украине задержали бывшего депутата Верховной рады, который готовил покушение на журналиста Дмитрия Гордона*. Народный избранник действовал в организованной преступной группе якобы по заданию ФСБ, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным украинских спецслужб, неназванный депутат работал в группе из четырех человек. Он якобы координировал работу своих сообщников, они планировали покушение на Гордона* и хотели совершить теракт на железной дороге. Представители СБУ уточнили, что им удалось задержать всех членов банды.

«Задачей сети был сбор данных об украинских деятелях, которые интересовали российскую спецслужбу <…> Среди тех, на кого <…> готовили заказное убийство, был украинский журналист Дмитрий Гордон*», — отметили силовики.

В России против Гордона возбудили уголовные дела за призывы к терроризму, распространение фейков и экстремизм. В начале июля суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы.

*Дмитрий Гордон — признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.

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