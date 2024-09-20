Украинским военным запретили использовать Теlegram на служебных устройствах

СНБО: военным и чиновникам на Украине запретили использовать Теlegram

Украинским чиновникам и военнослужащим запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах. Об этом сообщили на сайте Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

Ограничения затронули работников сектора безопасности и обороны, а также операторов критической инфраструктуры.

«Исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей», — уточнили в СНБО.

Решение приняли для «минимизации угроз». Вопрос Telegram — это тема национальной безопасности, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

Ранее главу ГУР уличили в связях с организацией «Джебхат ан-Нусра»**. Буданов* вербует террористов в ряды ВСУ, сообщили сирийские СМИ.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

**Запрещенная в России террористическая организация.