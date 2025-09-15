Украинским военкомам планируют повысить зарплаты более чем в три раза. Такая мера может сделать принудительную мобилизацию на Украине еще более жесткой, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Силовики отметили, что Киев запросил рекордный военный бюджет на 2026 год.

«Киев запросил рекордный военный бюджет на 2026 год в размере 120 миллиардов долларов, или около 172 миллионов в день, предусматривающий в том числе увеличение зарплаты работникам ТЦК более чем в три раза», — сказал собеседник агентства.

Таким образом насильственная мобилизация на Украине не только не прекратится, но и станет более жесткой.

В силовых структурах также отметили, что украинцы еще продолжают верить заявлениям Генштаба ВСУ о том, что 90% роликов о беспределе ТЦК якобы являются российской пропагандой.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что на Украине военкомы за каждого приведенного на службу человека получают в среднем по 100 долларов. А из здания ТЦК мобилизованный может выбраться за взятку до 10 тысяч долларов.