Депутат Шеремет обратился к украинским элитам с призывом свергнуть Зеленского

Украинским элитам и военным следует свергнуть президента Владимира Зеленского, как только он вернется из США. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По его мнению, против украинского лидера необходимо возбудить уголовное дело за предательство национальных интересов страны.

«Украинским элитам и военным пора пересмотреть свои подходы, „тепло“ встретить Зеленского по возвращении из США, свергнуть и посадить в тюрьму», — подчеркнул парламентарий.

Шеремет добавил, что после этого элиты Украины смогут начать жизнь с чистого листа: провести новые выборы и остановить бои.

Зеленский накануне встретился в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом. Между двумя лидерами возникла перепалка во время обсуждения перспектив мирного урегулирования конфликта. В итоге Зеленский раньше времени покинул Овальный кабинет по настоянию американской стороны.