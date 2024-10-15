Дипломат Мирошник: сотрудники ТЦК отлавливают украинцев из-за страха попасть на фронт

Сотрудникитерриториального центра комплектования (ТЦК) на Украине стали работать в формате «новых опричников». Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По его словам, ТЦКшники получили чрезвычайные права. Такие условия создали для эффективного «отлова» людей и передачи их на передовую, пояснил дипломат.
«По сути дела, они выполняют план», — отметил Мирошник.
Эксперт рассказал, что работники центра используют во время «охоты» различные изощренные способы. Они боятся сами оказаться на фронте в случае нехватки призывников, подчеркнул посол.
Концерт в честь 4-летия театральной студии «Лампа» прошел в Котельниках
Ликсутов: производитель электроники стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»
Подмосковный яхтсмен победил на чемпионате России
Около 300 км ЛЭП отремонтировали в Подмосковье перед отопительным сезоном
Робот Женя принял еще 4,3 тысячи обращений жителей Подмосковья по теме ЖКХ
Сотрудники подмосковной прокуратуры получили знаки отличия ГТО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте