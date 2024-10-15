Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) на Украине стали работать в формате «новых опричников». Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, ТЦКшники получили чрезвычайные права. Такие условия создали для эффективного «отлова» людей и передачи их на передовую, пояснил дипломат.

«По сути дела, они выполняют план», — отметил Мирошник.

Эксперт рассказал, что работники центра используют во время «охоты» различные изощренные способы. Они боятся сами оказаться на фронте в случае нехватки призывников, подчеркнул посол.