Украинский военком открыл огонь по убегавшему грузчику

Сотрудник территориального центра комплектования открыл огонь из пистолета по грузчику склада в селе Счастливое Киевской области. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Кадры со стрельбой опубликовали пользователи соцсетей. Они же написали о том, что стрелявшим был сотрудник ТЦК, однако полиция опровергла эту информацию, заявив, что это был «представитель добровольческого формирования территориальной общины».
Позднее в военном ведомстве подтвердили, что на кадрах — сотрудник ТЦК. Главная инспекция Минобороны начала проверку.
Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о больших очередях из военнообязанных у военкоматов. Из-за технических неполадок в приложении «Резерв+» украинцы не смогли получить отсрочку от мобилизации онлайн.
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