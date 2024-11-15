Украинский военком открыл огонь по убегавшему грузчику

В Минобороны Украины подтвердили, что в грузчика стрелял сотрудник ТЦК

Сотрудник территориального центра комплектования открыл огонь из пистолета по грузчику склада в селе Счастливое Киевской области. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Кадры со стрельбой опубликовали пользователи соцсетей. Они же написали о том, что стрелявшим был сотрудник ТЦК, однако полиция опровергла эту информацию, заявив, что это был «представитель добровольческого формирования территориальной общины».

Позднее в военном ведомстве подтвердили, что на кадрах — сотрудник ТЦК. Главная инспекция Минобороны начала проверку.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о больших очередях из военнообязанных у военкоматов. Из-за технических неполадок в приложении «Резерв+» украинцы не смогли получить отсрочку от мобилизации онлайн.