Украинский суд арестовал Полоховское литиевое месторождение

NV: суд Киева наложил арест на месторождение лития в Кировоградской области

Печерский районный суд Киева арестовал участки Полоховского месторождения лития. Об этом сообщило издание NV.

Арест на 51 участок наложили в рамках дела, возбужденного в 2016 году.

«В то время прокуратура открыла дело по факту якобы незаконного получения разрешения на добычу лития», — отметило издание.

Расследование возобновили спустя девять лет, хотя компания выплатила за специальное разрешение 119 миллионов гривен (около 2,8 миллиона долларов). Владельцем участков являлся директор ООО «Укрлитийдобыча» Сергей Табалов. В итоге арест привел к остановке единственного на Украине проекта с действующим специальным разрешением.

Издание «Укррудпром» уточнило, что залежи на Полоховском месторождении превышают 760 тысяч тонн эквивалента карбоната лития.

Ранее Украина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о минералах. Украинский вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что стороны продвинулись на пути к сделке по полезным ископаемым.