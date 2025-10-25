Конфликт на Украине завершится 15 января 2026 года. Об этом заявил главный раввин Днепропетровска Шмуэль Каминецкий, его процитировало издание «Страна.ua».

«Конфликт закончится через два месяца. Я готов за это спорить», — сказал священнослужитель.

Он отметил, что боевые действия завершатся в январе, ведь на Новый год «люди будут заняты», и им потребуется больше времени. Каминецкий добавил, что не занимается пророчествами, а дату ему сообщили «большие люди в Европе».

По его словам, завершение конфликта это «не дрим, и не мечта, и не молитва», а будущее, которое ждет республику.

Ранее в Сети вспомнили о пророчестве главы ЛДПР Владимира Жириновского об Украине. Политик в 2014 году предполагал, что страна распадется на несколько частей, население которых будет насчитывать 10-12 миллионов человек. Он называл такой сценарий одним из самых оптимистичных.

Жириновский уточнил, что именно антироссийская политика украинских властей привела к росту недовольства со стороны ее населения и кризису.