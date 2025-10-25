Украинский раввин назвал дату завершения конфликта с Россией
Раввин Каминецкий: украинский конфликт закончится 15 января 2026 года
Конфликт на Украине завершится 15 января 2026 года. Об этом заявил главный раввин Днепропетровска Шмуэль Каминецкий, его процитировало издание «Страна.ua».
«Конфликт закончится через два месяца. Я готов за это спорить», — сказал священнослужитель.
Он отметил, что боевые действия завершатся в январе, ведь на Новый год «люди будут заняты», и им потребуется больше времени. Каминецкий добавил, что не занимается пророчествами, а дату ему сообщили «большие люди в Европе».
По его словам, завершение конфликта это «не дрим, и не мечта, и не молитва», а будущее, которое ждет республику.
Ранее в Сети вспомнили о пророчестве главы ЛДПР Владимира Жириновского об Украине. Политик в 2014 году предполагал, что страна распадется на несколько частей, население которых будет насчитывать 10-12 миллионов человек. Он называл такой сценарий одним из самых оптимистичных.
Жириновский уточнил, что именно антироссийская политика украинских властей привела к росту недовольства со стороны ее населения и кризису.