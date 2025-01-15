Украинский пограничник застрелил избившего его командира

Заступивший в наряд пограничник застрелил избивавшего его командира в одной из воинских частей в Хмельницкой области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на документы Ярмолинецкого районного суда.

В судебных материалах говорится, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения полковник избил пограничника и его товарища, а потом сказал, что «убьет их и сгноит». Избитый боец заступил в суточный наряд 6 февраля 2024 года, получив автомат и патроны. Тогда у него и возникла навязчивая мысль об убийстве офицера.

«Свой замысел он воплотил в столовой. Сопротивления во время задержания не оказывал», — указано в материалах суда.

После убийства командира пограничник симулировал психическую болезнь, но осмотревшие его врачи это поняли.

Суд признал военного виновным в умышленном убийстве, приговорив к 12 годам лишения свободы.

Ранее суд в Киеве оправдал бойца территориальной обороны, застрелившего горожанина во время действия комендантского часа из-за того, что посчитал его диверсантом.