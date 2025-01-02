Суд оправдал обвиняемого в убийстве киевлянина бойца теробороны

Днепровский районный суд Киева снял обвинение с бойца территориальной обороны, который застрелил вышедшего на улицу горожанина во время комендантского часа 27 февраля 2022 года. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Из опубликованного заключения следует, что переехавший в Киев уроженец Луганска записался в войска теробороны после 22 февраля 2022 года.

Вместе с напарником он патрулировал улицы, когда увидел на улице мужчину: тот вскрывал дверь в запертый подъезд при помощи ножа во время действия комендантского часа. Посчитав встреченного за диверсанта, боец выпустил в него четыре пули. От полученных ранений пострадавший умер в больнице.

Обвиняемый на суде заявил, что мужчина вел себя подозрительно и отказался предоставить документы. Поэтому он пошел на крайние меры.

По данным журналистов, эти слова опровергла запись с камер наблюдения, из которой следует, что боец теробороны спросил у находившегося у подъезда мужчины, кто он такой. И, не дождавшись ответа, ударил свою жертву прикладом автомата, а потом с подачи напарника открыл огонь.

Суд эти доводы не убедили. В решении указали, что подсудимый имел право на применение оружия к вооруженному ножом мужчине, который оказался на улице во время комендантского часа и проявлял агрессию.

Единственным наказанием, которое вынесли бойцу, стало три года лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов. Подсудимый утаил найденную ручную гранату, которую оставил себе.

В марте 2022 года бойцы территориальной обороны Украины застрелили на приграничном блокпосту выезжавшего из страны в Молдавию израильтянина. Ставший свидетелем случившегося приятель погибшего заявил, что украинцы открыли огонь сразу, как только увидели паспорт чужой страны.