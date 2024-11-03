Украинский подполковник допустил причастность ДРГ ВСУ к теракту в «Крокусе»

Экс-подполковник СБУ Прозоров: ДРГ могла быть причастна к теракту в «Крокусе»

Вторгшаяся в Брянскую область украинская диверсионно-разведывательная группа могла быть причастна к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом РИА «Новости» сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

Он не исключил, что диверсанты ВСУ готовили террористам зеленый коридор для отхода на территорию Украины.

«Вот это может быть отголосками тех событий», — сказал Прозоров.

По его словам, как раз тогда украинцы примерялись к этому театру военных действий.

Накануне в Ингушетии выявили преступную группировку, которая обеспечила оружием исполнителей теракта в «Крокусе». Двоих членов банды задержали, одного ликвидировали, еще троих объявили в розыск.

Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в помещение и открыли огонь по зрителям, а затем устроили пожар.