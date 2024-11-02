Спецслужбы установили группировку, передавшую оружие исполнителям теракта в «Крокусе»
«Известия»: в Ингушетии нашли передавших оружие исполнителям теракта в «Крокусе»
Спецслужбы выявили в Ингушетии деятельность преступной группировки, которая обеспечила оружием исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил источник «Известий».
Речь идет о «баталхаджинской»* террористической организации. Двоих преступников задержали, еще троих объявили в розыск. Одного злоумышленника ликвидировали, когда он пытался скрыться от ГАИ, уточнил источник.
Члены группировки продали патроны и автоматы исполнителям теракта, которые приехали в село Сурхахи. Затем террористы отвезли оружие в столицу.
Накануне суд арестовал еще двоих подозреваемых в соучастии в теракте в «Крокусе». Им вменили незаконный оборот оружия и взрывчатки.
Нападение в подмосковном концертном зале произошло в марте 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в «Крокус» перед выступлением группы «Пикник». Они открыли огонь по беззащитным зрителям, после чего устроили пожар.
* Запрещенная в России террористическая группировка.