Спецслужбы установили группировку, передавшую оружие исполнителям теракта в «Крокусе»

Спецслужбы выявили в Ингушетии деятельность преступной группировки, которая обеспечила оружием исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил источник «Известий» .

Речь идет о «баталхаджинской»* террористической организации. Двоих преступников задержали, еще троих объявили в розыск. Одного злоумышленника ликвидировали, когда он пытался скрыться от ГАИ, уточнил источник.

Члены группировки продали патроны и автоматы исполнителям теракта, которые приехали в село Сурхахи. Затем террористы отвезли оружие в столицу.

Накануне суд арестовал еще двоих подозреваемых в соучастии в теракте в «Крокусе». Им вменили незаконный оборот оружия и взрывчатки.

Нападение в подмосковном концертном зале произошло в марте 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в «Крокус» перед выступлением группы «Пикник». Они открыли огонь по беззащитным зрителям, после чего устроили пожар.

* Запрещенная в России террористическая группировка.