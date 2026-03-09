Украинский пилот-самоучка попытался улететь от мобилизации в Румынию

Гражданин Украины нелегально пересек румынскую границу на легкомоторном самолете, спасаясь от мобилизации. Об этом сообщило Радио Румынии .

Пилот-самоучка приземлился в поле недалеко от коммуны Фрэтэуци-Векь. Прибывшим пограничникам 31-летний мужчина заявил, что бежал, чтобы избежать отправки на фронт, и попросил убежища. В отношении него возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границы и пилотирование без прав.

Другому украинцу повезло меньше. Неделей ранее на границе с Молдавией задержали мужчину, который маскировался под пенсионерку 1954 года рождения. Его выдало подозрительное молчание — настоящие пожилые женщины обычно разговорчивее.

Ранее житель Харькова в попытке избежать мобилизации решился на смену пола*. Он получил новые документы и официально стал женщиной. Однако просьбу новоиспеченной гражданки снять ее с воинского учета в ТЦК не оценили.

*ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.