Украинский бизнесмен Константин Жеваго в начале 2010-х годов рассматривал возможность приобретения элитной недвижимости в центре Лондона и, как следует из опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, проявлял интерес к этому вопросу через финансиста, позднее обвиненного в секс-торговле. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучив переписку, фигурирующую в судебных документах.

В одном из писем, датированном 10 мая 2010 года и адресованном Эпштейну, говорится о просьбе организовать осмотр дома по адресу 38 Belgrave Square для «олигарха Константина Жеваго».

Речь идет об особняке в престижном районе Белгравия, который в тот период принадлежал саудовскому девелоперу Муссе Салему.

Сделка состоялась лишь в январе 2012 года: особняк был продан офшорной компании Kimanda No 2 Limited, зарегистрированной на Гернси.

Ранее политолог Леонид Крутаков заявил, что опубликованная информация из архивов Джеффри Эпштейна свидетельствует о глубоком разложении западных элит.