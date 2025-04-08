Украинский хоккеист Захарченко пожелал, чтобы Овечкину «оторвало ноги»

Хоккеист Эдуард Захарченко пожелал российскому нападающему Александру Овечкину получить серьезные увечья. Об этом 29-летний вратарь сборной Украины сообщил в интервью «Спорт24.ua» .

«Надеюсь, ему ноги оторвет и у него ничего не получится. Ну или он просто получит травму», — заявил Захарченко перед матчем «Вашингтона» с «Чикаго», комментируя шансы Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

Спортсмен добавил, что считает Александра человеком, который не заслуживает восхищения публики, несмотря на многочисленные достижения.

Захарченко родился и вырос во Владивостоке. До 2014 года он выступал за клуб «Челны». Последние годы хоккеист живет на Украине.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» выпустил двухчасовое видео с нарезкой всех 895 голов Овечкина в регулярных чемпионатах. В минувшее воскресенье, 6 апреля, российский нападающий забил шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» и стал лучшим бомбардиром за всю историю НХЛ.