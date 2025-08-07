Украинский дезертир выскочил из дома в крови и без пениса

Дезертир ВСУ в Закарпатье убил сожительницу и отрезал себе пенис

В Закарпатье дезертир Вооруженных сил Украины наказал себя за убийство сожительницы. Зарезав женщину, он отсек пенис, сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

«Убитую женщину нашли в доме, а мужчина выбежал из дома с отрезанным членом. Трагедия произошла днем в селе Водица Раховского района», — сообщил он.

Глагола показал фото с места преступления. Полураздетая женщина получила ножевые ранения в шею. Полностью голый мужчина, как выяснилось впоследствии, сам отрезал себе пенис после того, как задушил и порезал партнершу.

Самовольно оставившему войсковую часть украинцу 39 лет. По словам журналиста, он выжил, несмотря на увечье, и находится в больнице под охраной. Полиция возбудила уголовное дело о преднамеренном убийстве.

Ранее в Черкассах мужчина открыл огонь и заперся в туалете «Макдональдса». Мотивы его поступка неизвестны.