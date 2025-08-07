В Черкассах мужчина открыл стрельбу в «Макдоналдсе» и заперся в туалете

В Черкассах мужчина открыл стрельбу в «Макдоналдсе». Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По его информации, затем стрелявший заперся в туалете, откуда его уже раненым вынесли на носилках бойцы спецподразделения КОРД (аналог российского СОБРа). Нападавшего под конвоем отправили в больницу. Больше никто не пострадал.

Что стало причиной происшествия, пока не сообщается.

Ранее в Черниговской области мужчина, которого насильно мобилизовали в ВСУ, схватил автомат и расстрелял двоих инструкторов во время занятий по огневой подготовке. Его задержали, теперь нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.