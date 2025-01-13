Украинский депутат назвал условие для демобилизации

Демобилизация украинских военных не начнется до завершения боевых действий и отмены военного положения в стране. Об этом в интервью газете «Украинская правда» заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он подчеркнул, что в ближайшее время перспектив для возникновения условий по массовому увольнению с военной службы призванных в рамках мобилизации нет.

«Демобилизация возможна при обстоятельствах, когда ситуация на поле боя будет такова, что мы будем видеть, что враг уничтожается, отодвигается от наших территорий», — сказал Вениславский.

Украинский депутат добавил, что не испытывает оптимизма, получая информацию о состоянии на фронте, а значит, о демобилизации в ближайшее время можно забыть.

В начале декабря прошлого года жительницы Киева устроили митинг в правительственном квартале с требованием установить предельный срок службы мобилизованных. Они подчеркнули, что истощенные военные из-за невозможности получить отпуск или окончательно вернуться домой начали дезертировать. По их словам, такие решения приняли не только простые солдаты, но и высокопоставленные офицеры.