Президент Владимир Зеленский заставил миллионы украинцев мечтать уехать из страны, и это самое большое преступление главы государства. Такое заявление в Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Самое большое преступление, которое совершил Зеленский, — это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать», — заявил парламентарий.

По его словам, Украину хотят покинуть все, кого руководство страны не смогло отправить на поле боя. В этом заключается цель политики действующей власти и ее реальное на сегодня достижение, заключил депутат.

Накануне глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт заявил, что большинство украинских беженцев в Германии не хотят возвращаться домой.