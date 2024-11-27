Немцы пожаловались на отказ украинских беженцев возвращаться домой

Большинство вынужденных переселенцев с Украины в Германии не хотят возвращаться домой. Об этом сообщил глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт, чьи слова привело издание Tagesspiegel.
Еще полгода назад украинцы заявляли о желании вернуться на родину.
«Сейчас большинство (65%) заявляет: „Мы останемся здесь. Мы освоимся“», — сказал Зиберт.
Он назвал очевидным изменение ситуации вокруг украинских беженцев. Наглядной иллюстрацией перемен послужил рост спроса на курсы немецкого языка среди вынужденных переселенцев с Украины.
Во Франции украинских беженцев начали выселять из социального жилья. Такие уведомления получили переселенцы на востоке страны.
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