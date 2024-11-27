Немцы пожаловались на отказ украинских беженцев возвращаться домой

Власти Берлина заявили о нежелании беженцев возвращаться на Украину

Большинство вынужденных переселенцев с Украины в Германии не хотят возвращаться домой. Об этом сообщил глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт, чьи слова привело издание Tagesspiegel .

Еще полгода назад украинцы заявляли о желании вернуться на родину.

«Сейчас большинство (65%) заявляет: „Мы останемся здесь. Мы освоимся“», — сказал Зиберт.

Он назвал очевидным изменение ситуации вокруг украинских беженцев. Наглядной иллюстрацией перемен послужил рост спроса на курсы немецкого языка среди вынужденных переселенцев с Украины.

Во Франции украинских беженцев начали выселять из социального жилья. Такие уведомления получили переселенцы на востоке страны.