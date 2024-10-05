Украинский чиновник при обыске лежал на кровати и гладил изъятые пачки долларов

На Украине руководительница Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа и ее сын, который возглавляет областное управление пенсионного фонда, заработали миллионы долларов на уклонистах. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Во время обысков у семьи нашли шесть миллионов долларов наличными. Две сумки полумиллионами Крупа пыталась выбросить из окна. В Сети появилось видео, на котором ее сын лежит на кровати, заваленной долларами. Он перебирает и гладит пачки купюр.

У задержанных также обнаружили драгоценности. Они владеют 30 объектами недвижимости на Украине, гостинично-ресторанным комплексом в Хмельницком, девятью авто, имуществом в Испании, Австрии и Турции и 2,3 миллионами долларов на заграничных счетах.

Ранее украинские СМИ сообщили о бегстве из страны депутата от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрея Одарченко. Он перестал приходить на заседания Верховной рады, а правоохранители не знают, где он.