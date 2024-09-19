Проворовавшийся украинский депутат Одарченко сбежал из страны

Украинский депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Одарченко сбежал из страны. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Одарченко перестал являться на заседания Рады два дня назад. Правоохранители не знают, куда он уехал. Как отметили в прокуратуре, депутат мог покинуть страну через Закарпатскую область. До этого он постоянно выезжал туда.

Ранее Одарченко обвинили в попытке подкупить экс-председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафу Найема. Он предлагал ему взятку в размере 50 тысяч долларов (около 4,5 миллиона рублей).

Ранее преследуемый на Украине и покинувший ее пределы депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что сотрудники СБУ дважды покушались на его жизнь. Он отметил, что заручился поддержкой международных правозащитных компаний.