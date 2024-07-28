Украинский блогер смог покинуть родину и показать довольное фото из Франции

Блогер Олег ВШХ со второй попытки покинул Украину и показал фото из Парижа

Украинский блогер Олег ВШХ смог со второй попытки покинуть родину. В своем Instagram* он показал кадры из Парижа.

Как отметило издание «Страна.ua», в первый раз 20-летний блогер попытался пересечь границу 21 июня, однако его задержали пограничники. Уже 28 июля юноша опубликовал фото из Франции. Свою публикацию он подписал «ухыльнулся», что в переводе означает «уклонился».

Ранее бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что переезд из Украины для мужчин, которых могут отправить на передовую, очень дорогой. Чтобы точно покинуть страну, нужно заплатить не менее 10 тысяч долларов. За такую сумму пограничники сделают вид, что не заметили побега.

При этом можно заплатить и меньше, однако гарантий безопасности тоже станет немного. Как рассказал экс-подполковник, некоторых украинцев могли расстрелять за побег из страны.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена