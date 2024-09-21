Жительницы Одессы заблокировали дорогу у ворот местного военкомата, где мужчин, предположительно, насильно удерживают в автобусе. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Журналисты опубликовали видео с места событий. На кадрах видно белый автобус и группу людей. Как заявил автор ролика, мужчин в транспорте удерживают силой. Их собираются отправить на передовую.

«Просто выкрали людей, без [военно-врачебной комиссии] подписали документы и хотят увозить», — заявили на видео.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские новобранцы, которых насильно мобилизовали, не восполнят дефицит в рядах ВСУ. По его данным, новоиспеченных бойцов на Украине обучают только две недели. Полученных за это время навыков недостаточно, чтобы выполнять задачи на поле боя.