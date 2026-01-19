Украинских школьников оставили без кастетов

Кабмин Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми нельзя находиться на территории и в помещениях заведений общего среднего образования. В школах запретили огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, а также их макеты и муляжи. В список попали в том числе нунчаки, кастеты и арбалеты.

Пиротехнику, дубинки, рабочие инструменты вроде молотка и дрели тоже нельзя приносить. Исключение сделают только если они выставляются в школьном музее, используются в образовательном процессе или спортивных мероприятиях.

Запретили украинцам брать в школу наркотики, алкоголь и энергетические напитки. То же требование — к вейпам и табаку.

Ранее в Одессе родителям школьников пригрозили штрафами за русский язык на переменах. Писательница Лариса Ницой призвала бить за неиспользование украинского языка.