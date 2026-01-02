Украинских офицеров поймали на присвоении «боевых» выплат

Государственное бюро расследований Украины провело досудебное расследование по делу командира и начальника финансовой службы воинской части в Запорожье, которые устроили махинации с выплатами «боевых». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Офицеры разработали нелегальную схему, с помощью которой присвоили как минимум 16,5 тысячи долларов.

«Командир подписывал документы о якобы участии приближенных к нему штабных работников в боевых действиях на передовой. А начальник финслужбы вносил эти данные в расчетные сведения», — пояснили в ГБР.

Злоумышленникам предъявили обвинение по двум уголовным статьям. Им грозит до шести лет лишения свободы. Суд арестовал имущество фигурантов дела.

Ранее стало известно, что в Европе призвали главу киевского режима Владимира Зеленского уйти в отставку после коррупционного скандала.